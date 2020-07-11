كل السلبيات لا زالت موجودة.. إريتريا: اتفاق السلام مع إثيوبيا لم يحقق توقعاتنا

ذكرت وزارة الإعلام الإريترية في موقعها الألكتروني اليوم السبت أن الاتفاق، الذي جعل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد يحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2019 لم يحقق توقعات اريتريا، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج للأنباء”.

وأضافت الوزارة “بعد عامين من التوقيع على اتفاق السلام، مازالت القوات الإثيوبية موجودة في أراضينا ذات السيادة. لم يتم استئناف العلاقات التجارية والاقتصادية إلى المدى أو النطاق المطلوب”.

ولم ترد متحدثة باسم آبي على الفور على رسالة نصية تطالب بالتعليق.

وأنهى اتفاق بين إثيوبيا وإريتريا جمودا عقب حرب حدودية استمرت في الفترة من عام 1998 حتى 2000، قتل فيها مئة ألف شخص.

وفي أعقاب اتفاق السلام، رفعت الأمم المتحدة عقوبات كانت مفروضة منذ عقود على إريتريا.