“الحماية الأسرية” تحقق في حجز طفلين في سيارة وتتوعد المتسببين #المفقودين_جواهر_ووايل

وقف مركز الحماية في منطقة الحدود الشمالية على حالة الطفلين الذين تم تداول مقطع فيديو لحادثة حبسهما داخل مركبة في وقت ارتفاع درجة الحرارة، وفي الوقت نفسه سيتم إخضاع الطفلين للفحص الطبي للتأكد من سلامتهما واستكمال الإجراءات النظامية.
ودعت الحماية الأسرية دعت في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إيذاء من خلال الاتصال بمركز بلاغات العنف الأسري (1919).
كان متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أكد أن المختصين في وحدة الحماية الأسرية تحققوا من شكاوى عدة وردت مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين، كما يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.