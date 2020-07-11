تقارير ألمانية: تركيا تدفع 2000 دولار شهريا لكل “مرتزق” في ليبيا

كشفت تقارير ألمانية أن تركيا تدفع 2000 دولار شهريا لكا مرتزق يقاتل لحسابها في ليبيا، إضافة إلى أن حكومة الوفاق تتحمل أيضا جزءاً من تكاليف الوجود التركي في البلاد.

وأفاد تقرير لصحيفة “دي فيلت الألمانية” بأن الحكومة التركية تدفع لكل من “مرتزقتها” الذين يقاتلون في ليبيا 2000 دولار شهرياً.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمني أرجان سيتلي أوغلو، مستشار الجيش التركي لشؤون مكافحة الإرهاب، تأكيده أن تركيا تدفع 2000 دولار لكل مقاتل لصالحها في ليبيا.

ووفقاً للصحيفة، فإن حكومة الوفاق الليبية أيضاً تتحمل جزءاً من تكاليف الوجود التركي في ليبيا، مشيرة إلى تقارير تفيد بأن البنك المركزي الليبي قام مؤخراً بتحويل نحو 169 مليون يورو إلى شركة “SSTEK” (تقنيات الصناعات الدفاعية) التركية، التي تمتلك نصفها شركة BMC التركية لصناعة السيارات والدبابات، والمملوكة بدورها لمقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.