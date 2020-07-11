بين التكتم وهشاشة النظام.. ما السر وراء تفجيرات إيران المتكررة في الأيام الأخيرة؟

على مدار الأيام الماضية شهدت مناطق متفرقة في إيران حوادث تفجير كان العامل المشترك بينها “الأسباب الغامضة”.

وشهدت إيران حوادث انفجارات عدة في محيط منشآت عسكرية ونووية وصناعية خلال الأسبوع الأخير فقط، في الوقت الذي تنصلت فيه المؤسسات الإيرانية الرسمية من تلك الحوادث ورفضت الإفصاح عن معلومات إضافية عن أسباب الانفجارات أو إفادات بالضحايا.

البداية كانت يوم 26 يونيو الماضي، عندما وقع انفجار شرقي طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية، واعترفت السلطات بعد وقت من ضغط تقارير وسائل الإعلام الداخلية بوقوف الانفجار لكنها أرجعت سبب الانفجار إلى تسرب من منشأة للغاز في منطقة خارج القاعدة، وهذا ما استبعدته وسائل إعلام إيرانية.

وفي الأسبوع الماضي أيضا، قتل 19 شخصا في انفجار بمنشأة طبية بشمال طهران، قال مسؤول إنه نتج عن تسرب للغاز.

بعدها وتحديدا الثلاثاء الماضي، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن شخصين قتلا في انفجار بمصنع في جنوب طهران، دون الإشارة إلى أسباب الانفجار أو ما خلفه من ضحايا.

ويوم الخميس الماضي، اندلع حريق في مبنى بمنشأة نطنز تحت الأرض الإيرانية، وهي محور برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد. وقالت السلطات الإيرانية إنه بسبب هجوم وصفته بالغامض لكنها اعترفت أنه تسبب في أضرار جسيمة.

اليوم السبت كشفت وسائل إعلام إيرانية عن انفجار جديد هز المباني وسط العاصمة الإيرانية طهران، وعقب السلطات بأنه ناتج عن تسرب غاز من إحدى المنشآت دون مزيد من التفاصيل.

ما علاقة أمريكا وإسرائيل؟

في غضون ذلك كشفت تقارير إسرائيلية أن انفجارات إيران المتكررة يقف وراءها تعاون أمريكي إسرائيلي.

وأفاد تقرير لصحيفة يسرائيل هايوم العبرية بأن الانفجارات المتتالية في إيران يقف وراءها استراتيجية جديدة وتعاون أمريكي وإسرائيلي.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر خاصة، فإن موجة الانفجارات في إيران خلال الأسابيع الأخيرة هي جزء من تغير استراتيجي إسرائيلي أمريكي يهدف إلى الرد على التهديدات الإيرانية.

وقالت المصادر إن التعاون الأمريكي – الإسرائيلي هو السبب وراء الانفجارات والحرائق التي حدثت في عدد من المواقع العسكرية الحساسة ومن بينها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيون وقاعدة الصواريخ “بارشين” جنوب العاصمة طهران، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني غربي طهران.

وبحسب المصادر فإن هدف التعاون هو زعزعة ثقة الإيرانيين وابلاغهم رسالة مفادها هو أنه حتى المنشآت النووية والصاروخية التي تحظى بأقصى درجات الحماية تم اختراقها.

وأضافت المصادر أن الاستراتيجية المشتركة تشتمل على سلسلة من الأنشطة السرية والحربية التي تهدف أيضا إلى اغتيال قادة بارزين في الحرس الثوري وإلحاق الضرر بالبرنامج النووي الإيراني.

هشاشة النظام

وفي وقت سابق، حذرت تقارير دولية من أن هشاشة نظام طهران الأمني ووسائل الأمان داخل المنشآت النووية قد تخلف كوارث نووية.

وفي أوائل يوليو الجاري، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب برنامج إيران النووي، أن طهران تخطت حد تخصيب اليورانيوم الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، وذلك في أول خطوة كبرى على طريق انتهاكها للاتفاق منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أكثر من عام.

وأوضح تقرير أرسلته الوكالة إلى الدول الأعضاء أن مخزون إيران بلغ 205 كيلوغرامات في حين يبلغ الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي 202.8 كيلوغراما.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يشعر بالقلق إزاء تحركات إيران.

وأضاف للصحفيين “قيام إيران بتحرك من هذا القبيل لن يساعد في الحفاظ على الخطة (الاتفاق) ولن يضمن مزايا اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني. من الضروري أن يتم التعامل مع هذه القضية.. من خلال الآلية التي حددتها خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).