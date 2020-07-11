بعد 4 شهور من تفشي كورونا في أمريكا.. ترامب يتراجع ويضع الكمامة

بعد نحو 4 شهور من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قناعا طبيا خلال تواجده في مكان عام.

وارتدى ترامب قناعا طبيا خلال زيارته مركزا طبيا في العاصمة الأميركية، بعدما أثار طوال أسابيع جدلا بسبب عدم وضعه ذلك القناع الطبي (الكمامة).

وبذلك خضع ترامب للضغوط كي يكون مثالا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وسار ترامب داخل أروقة مستشفى “والتر ريد” العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع أسود اللون قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وقبل أيام، اعتبر وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، أليكس عازار، أن الظروف “الفريدة” للرئيس دونالد ترامب هي سبب عدم وضعه كمامة، رغم حث حكومته المواطنين على القيام بذلك.