جامعة القصيم تفتح باب القبول للعام الجامعي 1442هـ الاثنين

أعلنت جامعة القصيم ممثلة في عمادة القبول والتسجيل فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات وطلبة المنح الداخلية للعام الجامعي 1442هـ من خلال البوابة الإلكترونية، وكذلك معرفة التخصصات المتاحة وشروط القبول وآلية التقديم بمراجعة موقع عمادة القبول والتسجيل بالجامعة.

وحددت العمادة الجدول الزمني لأعمال القبول في جامعة القصيم للطلاب والطالبات وطلاب المنح الداخلية، حيث سيُفتح باب القبول للطلاب يوم غد الاثنين 22 / 11 /1414هـ، وللطالبات يوم الثلاثاء 23 / 11 /1414هـ، وسيستمر 5 أيام .

وأعلنت العمادة عن المسارات المتاحة للتقديم، حيث ستكون المفاضلة للمتقدمين للتخصصات التي تشترط السنة التحضيرية للطلاب والطالبات حسب النسب الموزونة، وكذلك التخصصات العلمية التي لا تشترط السنة التحضيرية للطلاب والطالبات فسوف تكون المفاضلة حسب النسب الموزونة، في حين تعتمد التخصصات الإنسانية للطلاب في المفاضلة حسب النسب المكافئة، وللطالبات تكون المفاضلة حسب النسب الموزونة.

كما حددت العمادة طرق احتساب النسبة الموزونة وفق آلية محددة على النحو التالي: 30% درجة معدل الثانوية العامة، و50% درجة اختبار القدرات العامة، و20% درجة اختبار التحصيلي، في حين يكون احتساب النسبة المكافئة بالاعتماد على 50% درجة معدل الثانوية العامة، و50% درجة اختبار القدرات العامة.