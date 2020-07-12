تعرف عليها.. ٣٢ نشاطا اجتماعيا يهدد بالإصابة بـ #كورونا

نشرت جمعية تكساس الطبية رسمًا بيانيًّا يحدد 32 نشاطا اجتماعيا، تتنوع بين الخطورة المرتفعة والمتوسطة على من يمارسها بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقسّمت الجمعية 37 نشاطا اجتماعيا إلى خمسة أقسام: مرتفع الخطورة، مرتفع معتدل، معتدل، معتدل منخفض، منخفض الخطورة.
وجاءت قائمة الأنشطة، بدءًا من الأقل خطورة فالأخطر، كالتالي:
- فتح محتوى البريد
- الحصول على طلبية الطعام من المطعم
- تعبئة وقود السيارة
- ممارسة رياضة التنس
- الذهاب في رحلة تخييم
- شراء الاحتياجات من البقالة
- المشي، الركض أو ركوب الدراجة مع الآخرين
- ممارسة رياضة الغولف
- قضاء ليلتين في الفندق
- الجلوس في غرفة الانتظار عند زيارة الطبيب
- الذهاب إلى المكتبة أو المتحف
- تناول الطعام في المطعم (بالخارج)
- المشي في مكان مزدحم وسط المدينة
- قضاء ساعة في ساحة اللعب
- تناول العشاء في منزل شخص آخر
- حضور حفلة شواء في الفناء الخلفي
- الذهاب إلى الشاطئ
- التسوق في المراكز التجارية
- إرسال الأطفال إلى المدرسة أو المعسكرات الصيفية أو دور رعاية الأطفال
- العمل لمدة أسبوع في مبنى إداري
- السباحة في بركة عامة
- زيارة قريب أو صديق كبير بالسن في منزله
- الذهاب إلى صالون تصفيف الشعر أو زيارة صالون الحلاقة
- تناول الطعام في مطعم (بالداخل)
- حضور حفل زفاف أو جنازة
- السفر بالطائرة
- ممارسة رياضة كرة السلة
- ممارسة رياضة كرة القدم
- المعانقة أو المصافحة عند تحية صديق
- تناول طعام البوفيه
- ممارسة الرياضة في الصالة الرياضية
- زيارة حديقة ترفيهية
- الذهاب إلى السينما
- حضور حفل موسيقي كبير
- الذهاب إلى مدرج رياضي
- حضور مناسبة دينية يتواجد فيها أكثر من 500 شخص
- الذهاب إلى حانة