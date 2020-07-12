تعرف عليها.. ٣٢ نشاطا اجتماعيا يهدد بالإصابة بـ #كورونا

نشرت جمعية تكساس الطبية رسمًا بيانيًّا يحدد 32 نشاطا اجتماعيا، تتنوع بين الخطورة المرتفعة والمتوسطة على من يمارسها بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقسّمت الجمعية 37 نشاطا اجتماعيا إلى خمسة أقسام: مرتفع الخطورة، مرتفع معتدل، معتدل، معتدل منخفض، منخفض الخطورة.

وجاءت قائمة الأنشطة، بدءًا من الأقل خطورة فالأخطر، كالتالي: