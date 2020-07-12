12.7 مليون إصابة بـ كورونا.. 7 ملايين تعافوا و565 ألفًا ماتوا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوزت 12.7 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 12 مليونا و720 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز السبعة ملايين، والوفيات 565 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وإسبانيا وباكستان وإيطاليا والسعودية وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا.