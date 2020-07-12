عاجل.. سقوط تشكيل عصابي يضم 8 أشخاص سرقوا 2.3 مليون ريال بمنزل مقيم في الرياض

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ثمانية أشخاص (ستة مواطنين واثنين من الجنسية الأثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل)، لتورطهم بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض من خلال انتحالهم صفة رجال أمن واحتجازه وأفراد أسرته، وسرقة خزنة بها مبلغ مالي يقدر بـ (2.300.000) ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة (250.000) ريال.

وتم القبض عليهم بإحدى الاستراحات بحي القادسية، وضبط بحوزة أحدهم مبلغ (35.000) ريال، وأربعون قطعة (مصوغات ذهبية) و(28.000) قرص امفيتامين المخدر، وقطع من مادة الحشيش المخدر، و(6) قوارير مسكر، و(15) جهاز جوال، و(3) كاميرات، وجهاز اتصال لاسلكي، و(8) أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة، كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الحادثة، وجرى إيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.