آخر تطورات #كورونا عالميا.. أكثر من 20 ألف وفاة في الشرق الأوسط

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات،تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 20 ألف شخص في الشرق الأوسط، نصفهم تقريبا في ايران، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية.

ومع 20 ألفا وخمس وفيات من أصل 907 آلاف و736 إصابة، يبقى الشرق الأوسط نسبيا بمنأى عن وباء كوفيد-19 الذي أودى ب565 الفا و166 شخصا في العالم.

وايران التي تعد أكثر من 80 مليون نسمة هي الدولة الأكثر تضررا في المنطقة مع 12 ألفا و829 وفاة من أصل 257 ألفا و303 حالات بحسب أرقام رسمية نشرت الاحد.

وايران، التي تعد أيضا أعلى عدد وفيات بالوباء في الشرق الأوسط، هي تاسع دولة تسجل أعلى عدد وفيات بالفيروس. ويتسارع انتشار الوباء في البلاد منذ مطلع أيار/مايو.

والخميس أعلنت السلطات الإيرانية عن رقم قياسي مع 221 وفاة جديدة في 24 ساعة.