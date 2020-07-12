“الإذاعة والتلفزيون” تعتذر.. وتؤكد: إيقاف إعادة بث برنامج “أمنية خضراء”

أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم توضيحاً بشأن برنامج أمنية خضراء، الذي يبث على قناة SBC، وما حمله من تفسيرات غير مقصودة.

وقدمت الهيئة اعتذارها للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج، مؤكدة أن ذلك لم يكن ضمن مخطط البرنامج أو الرسائل الإعلامية فيه.

وقررت هيئة الإذاعة والتلفزيون إيقاف إعادة بث البرنامج المذكور على القناة تقديراً لمشاعر مشاهديها، الذي كان يبث ضمن دورة البرامج في القناة لعام 2019.

وتؤكد الهيئة الحرص التام على اتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج، والالتزام فيما تقدمه من محتوى بما يتفق مع الشريعة الإسلامية السمحاء.