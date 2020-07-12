وزير خارجية اليمن يبحث مع السفير الأمريكي أزمة #خزان_صافر

بحث وزير الخارجية اليمني محمد عبد الحضرمي، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، تطورات الأوضاع على الساحة المحلية بما في ذلك قضية “صافر” وجهود عملية السلام الأممية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمينة “سبأ” أن الوزير الحضرمي ثمن – خلال اللقاء – دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن واستجابتهم لدعوة الحكومة اليمنية لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث قضية خزان النفط “صافر” نظرًا للتهديد الخطير الذي تمثله على اليمن والمنطقة بسبب استمرار تعنت ميليشيات الحوثي.

وأشار الوزير إلى أن عقد هذه الجلسة الخاصة بشأن قضية صافر المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل يعكس حجم الاهتمام الذي أصبحت تحظى به هذه القضية وقلق المجتمع الدولي بشأنها، متطلعًا إلى الزام الميليشيات الحوثية بالانصياع والموافقة ليس فقط على السماح بوصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لتقييم الوضع في الخزان بل أيضا – وهو الأهم – الزام الحوثيين بالموافقة على وضع حل حاسم لهذه الكارثة وتفريغ الناقلة من النفط.