الأمن_العام: إجتماع لتنفيذ خطط أمنية ومرورية في الحج

رأس نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان أمس الاجتماع المشترك للجهات المدنية والعسكرية والخدمية المشاركة في حج هذا العام 1441هـ وذلك بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج.

ويأتي الاجتماع لضمان إعداد الخطط التنفيذية الأمنية والمرورية والمشاة وخطط تقديم الخدمات بكل أشكالها موضع التنفيذ بعقد اجتماعات وورش عمل مستمرة بمشاركة جميع الجهات الحكومية في حج هذا العام.

ونوه اللواء الطويان بمستوى الإعداد والجاهزية لمختلف الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام الاستثنائي، مؤكداً المضي قدماً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- بأن يكون حج هذا العام صحي وآمن، مقدما الشكر لمعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج على متابعته الدائمة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مرئيات الجهات المشاركة ذات العلاقة، كما ركز الاجتماع على عدد من الموضوعات الخاصة بسلامة حجاج بيت الله الحرام ، إضافة لاستعراض عدد من المرئيات وتوظيف التقنية وسرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق الواحد وتطوير مجمل الأداء.