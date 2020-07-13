60 ألف إصابة بـ #كورونا خلال 24 ساعة في أمريكا

سجّلت الولايات المتّحدة، البلد الأكثر تأثّرًا بكوفيد-19 في العالم، أمس الأحد 59,747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تتّخذ بالتيمور (شرق) مقرًّا، أنّ إجماليّ عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 3,301,820 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 135,171 (442 وفاة إضافية في 24 ساعة).

والسبت، سجّل العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا بلغ 66,528 إصابة في 24 ساعة.

ووضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قناعاً للمرة الأولى في مكان عام السبت خلال زيارته مركزاً طبياً، من اجل ان يكون مثالا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وسار ترامب داخل أروقة مستشفى والتر ريد العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع داكن قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وكان ترامب قد صرح قبل الزيارة عند مغادرته البيت الابيض أعتقد أنّ وضع قناع أمر عظيم. أنا لم أكن يومًا أبدًا ضدّ الأقنعة، لكنّني أعتقد بأنّ لها مكانًا وزمانًا مناسبين.

وذكرت تقارير إعلاميّة الأسبوع الماضي أنّ مساعدي ترامب توسّلوا إليه كي يوافق على وضع قناع في الأماكن العامة وأن يسمح للصحافيين بتصويره، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات وتخلّف الرئيس عن المرشح الديموقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر.