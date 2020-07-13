مرتكب مذبحة المسجدين بنيوزيلندا يطلب تمثيل نفسه في جلسة النطق بالحكم

قالت محكمة في نيوزيلندا اليوم إن الشاب الاسترالي الذي اعترف بقتل 51 مصليا مسلما في أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي بالبلاد العام الماضي قرر تمثيل نفسه في جلسة النطق بالحكم المقررة الشهر المقبل.

وقال القاضي كاميرون ماندر إن قرار تارانت تمثيل نفسه لن يؤثر على الجلسة المقررة في 24 أغسطس.

ووافق القاضي على طلب تارانت بعد تأكده من أن المتهم يعرف حقه في الاستعانة بممثل قانوني وأنه يرغب في التنازل عن هذا الحق.

وقال محامو تارانت الذين انضموا للدفاع عنه منذ ظهوره الثاني بالمحكمة في الخامس من أبريل نيسان العام الماضي في بيان بالبريد الالكتروني “تارانت أبلغ الدفاع بأنه يرغب في تمثيل نفسه عند صدور الحكم”.

وذكرت صحيفة نيوزيلاند هيرالد في تقرير إن موعد صدور الحكم تأكد رسميا اليوم في المحكمة العليا في مدينة كرايستشيرش بحضور ناجين من الحادث.

وتحتجز السلطات تارانت منذ 15 مارس آذار 2019 بعد اتهامه باستخدام أسلحة نصف أوتوماتيكية لضرب مسلمين خلال صلاة الجمعة بمسجدين بمدينة كرايستشيرش.