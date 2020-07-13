برلمانية تونسية: الغنوشي زعيم الإخوان وراعي الإرهاب

وصفت رئيسة كتلة الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسي، رئيس مجلس النواب في بلادها، راشد الغنوشي، بأنه “زعيم الإخوان”، وقالت إن القضاء على أخطبوط هذه الجماعة الإرهابية يبدأ بسحب الثقة منه.

وأكدت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن “أجمل هدية نقدمها للتونسيين في عيد الجمهورية يوم 25 يوليو، هي ألا يكون راشد الغنوشي رئيساً للبرلمان، عن طريق سحب الثقة منه”.

واتفقت 4 كتل برلمانية بمجلس النواب التونسي، أمس الأحد، على الشروع في إجراءات سحب الثقة من الغنوشي، إثر لقاء ممثليها معه، السبت، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار.

وجمع تواقيع 73 نائباً على عريضة تقدمت بها كتلة الدستوري الحر، قبل المرور إلى جلسة عامة للتصويت عليها بأغلبية 109 أصوات من أصل 217 صوتاً.

وقالت موسي: “ننتظر من النواب التوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، زعيم الإخوان والداعم الرئيسي للإرهاب”.