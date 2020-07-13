أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 42.98 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين إذ إن زيادة عدد المصابين بفيروس “كورونا” عالمياً والذي يقترب من 13 مليون إصابة تهدد سرعة تعافي الطلب على الخام.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لدى مجموعة “أوبك+” اجتماعاً الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لتقديم توصيتها بشأن اتفاق خفض الإنتاج المطبق في الوقت الحالي.

وتطبق مجموعة “أوبك+” اتفاقاً لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياً، إذ من المقرر استمرار الاتفاق حتى نهاية الشهر الجاري.

أما بالنسبة للتداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.6% إلى 42.98 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.7% إلى 40.26 دولار للبرميل.