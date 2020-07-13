“الانضباط” تمهل النصر والشباب والاتحاد والأهلي أسبوعا.. وإلا فالغرامة والهبوط

تبدأ لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الأسبوع الجاري، مخاطبة الأندية الصادر في حقها قرارات من غرفة لجنة فض المنازعات، للتأكد من تنفيذها.

وتجاوز عدد القضايا المرفوعة ضد الأندية 100 قضية، ما بين حقوق أندية أخرى ولاعبين ووكلاء أعمال، وذلك منذ عام 2016 وحتى الآن، مشيرة إلى منح تلك الأندية مهلة قصيرة، حتى نهاية الأسبوع المقبل، من أجل تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة من غرفة فض المنازعات.

ولم ترصد اللجنة لم ترصد أي قضية ضد نادي الهلال، فيما سجلت على النصر قضية واحدة فقط، ورصدت على أندية الشباب والاتحاد والأهلي، أكثر من عشر قضايا لم تنفذ قراراتها بعد.

وبحسب لائحة الانضباط والأخلاق، ستكون الأندية التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات معرضة لغرامة مالية، من ثم خصم نقاط من رصيدها، يلي ذلك منعها من التسجيل، وأخيرا الهبوط إلى الدرجة الأدنى من الدوري.