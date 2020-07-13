كوريا الجنوبية: تعافي ثلث مصابي #كورونا بعد علاجهم بـ”ريمديسيفير”

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن واحداً من كل ثلاثة مرضى يعانون من درجة خطيرة من “كوفيد- 19” في كوريا الجنوبية تحسنت حالاتهم، بعدما عولجوا بعقار “ريمديسيفير” المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة “غيلياد ساينسز”.

وأضافت أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان التحسن يُعزى للعقار أم لعوامل أخرى.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، نتائج 27 مريضاً عولجوا بـ”ريمديسيفير” في مستشفيات مختلفة.

وقال كوون جون ووك، نائب مدير المراكز الكورية في إفادة، إن حالة تسعة مرضى تحسنت بينما لم يطرأ أي تغير على وضع 15، بينما ساءت حالة ثلاثة، وأضاف أن هناك حاجة لإجراء مزيد من التحليل لاستنتاج مدى فائدة “ريمديسيفير”

وتصدر “ريمديسيفير” المساعي العالمية لعلاج “كوفيد- 19” بعدما ساعد العقار الذي يُحقن عن طريق الوريد في اختصار فترات التعافي في التجارب السريرية بالولايات المتحدة.

وأضافت دول كثيرة من بينها كوريا الجنوبية العقار إلى قائمة علاجات المرض الناتج عن فيروس “كورونا” المستجد، ولم يحصل أي لقاح على تصديق حتى الآن.