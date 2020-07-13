مصاب ظن إصابته بحمى عادية.. فنقل عدوى كورونا لجميع أفراد أسرته

ذكرت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، بأن أحد المصابين بالفيروس تجاهل الذهاب لعيادات تطمن للفحص والتأكد من سلامته على الرغم من شعوره بارتفاع درجة الحرارة، ظنًا منه أنها حمى عادية.

وبينت الوزارة، بأن حالته تطورت مع مرور الأيام ويتلقى حاليًا العناية الطبية داخل أحد المستشفيات بعد أن نقل العدوى إلى جميع أفراد أسرته.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2,852 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 235,111 حالة، وتعافي 2,704 حالات من المصابين ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 169,842 حالة، كما تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2,243 حالة.