المستشفى الميداني بجدة يواصل تقديم خدماته لمصابي كورونا

يواصل المستشفى الميداني في محافظة جدة، تقديم خدماته الصحية والطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث بلغت طاقته الاستيعابية بـ 500 سرير، وبلغ عدد المستفيدين من خدماته حتى الآن 267 من المصابين ومن بينهم 40 منومًا لحين تماثلهم للشفاء.

كما قدم المستشفى، الرعاية الطبية لذوي الأعراض المتوسطة والخفيفة من المصابين بفايروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى احتواء المستشفى على غرف عناية مركزة وأيضًا أقسام طبية خاصة بالمختبرات والأشعة والتغذية والتموين الطبي.

ويضم المستشفى كوادر طبية متميزة وإدارية متخصصة وتم تزويده بكافة المستلزمات والأدوات الطبية وأنابيب الأكسجين لضمان التعامل مع مثل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

يذكر أن المستشفى الميداني تم تشييده على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية بشمال المحافظة، وبتعاون ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث ستكون الطاقة الاستيعابية للمساهمة في تخفيف الضغط على المستشفيات في هذه الجائحة العالمية وتم فيه مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية حرصًا على سلامة جميع العاملين به والمرتادين.