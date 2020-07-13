طقس الثلاثاء.. توقعات باستمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء في المملكة 23/ 11/ 1441 الموافق 14/ 7/ 2020.

وقالت إنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان).

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على الأجزاء من شرق وشمال ووسط المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.