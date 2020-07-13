«الوئام» تكشف الحد الأدنى من النقاط لترقية شاغل الوظيفة التعليمية

كشف المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، اليوم، عن آلية احتساب الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني كمتطلب لأول ترقية.

وسيتم احتساب كل ساعة تطوير مهني بنقطة واحدة وفق الآتي:

رتبة معلم – ممارس:

‏150 ساعة لحامل البكالويوس

‏125 ساعة للماجستير

‏100 ساعة للدكتوراه

‏ورتبة متقدم:

‏125 ساعة للبكالويوس

‏100 ساعة للماجستير

‏75 ساعة للدكتوراه

و كل ساعة تدريب = نقطة

وعن الذي يترتب على عدم قيام شاغل الوظيفة التعليمية بإضافة أنشطة التطوير المهني التحصيل عليها خلال مدة خدمته السابقة وفق التعميم، أكد أن شاغل الوظيفة التعليمية هو المسؤول الوحيد عن إضافة أنشطة التطوير المهني التي حصلعليها خلال فترة عمله السابقة، ويتاح ذلك خلال الفترة المحددة في التعميم من (۸ شوال) إلى (۱۷محرم) من خلال نظام فارس، وعند عدم قيام شاغل الوظيفة التعليمية بإضافة أنشطة التطوير المهني التي حصل عليها خلال مدةخدمته السابقة سيخسر فرصته في الاستفادة من ساعات التطوير المهني السابقة، ولن يتاح له إضافتها لاحقا.

وعن كيفية احتساب نقاط التطوير المهني لطالب الترقية من شاغلي الوظائف التعليمية، قال: “تحتسب نقاط التطوير المهني لطالب الترقية تراكميا سواء كان منفا أو مستفيدا ووفق معادلة الاحتساب (النقطة = ساعة تطوير مهني)”.

وعن الذين يشملهم رصد ساعات التطوير المهني خلال أعوام خدمتهم السابقة من شاغلي الوظائف التعليمية، أكد أن رصد ساعات التطوير المهني يشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية باختلاف رتبهم ( معلم ،معلم ممارس، معلم متقدم)، سواء على مستوى المدارس أو إدارات التعليم أو جهاز الوزارة.

وعن اهدف من رصد ساعات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، أكد أن لاحتساب ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغل الوظيفة التعليمية، وفق متطلب الحد الأدبيالخاص بنقاط التطوير الطالب الترقية كما نصت لائحة الوظائف التعليمية.

وأجاب عن سؤال “هل يعني رصد ساعات أنشطة التطوير المهني التقدم بطلب الترقية”، قائلا: “لا، حيث أن إجراءات طلب الترقية مستقلة، ويتقدم شاغل الوظيفة التعليمية بطلب الترقية بنفسهعند إكماله

المتطلباتها، ورغبته في ذلك”.

وعن الاحتفاظ بساعات التطوير المهني المرصودة من قبل شاغل الوظيفة التعليمية إلى حين تقدمه للترقية، أكد أنه سيتم الاحتفاظ بساعات التطوير المهني المرصودة من قبل شاغل الوظيفة التعليمية إلى حين تقدمه بطلب أول ترقية، وتحققها له.