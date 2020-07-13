أردوغان يبيع أراضي بإسطنبول إلى أفراد من العائلة الحاكمة في قطر

أفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على بيع أراض في العاصمة التجارية للبلاد اسطنبول إلى أفراد من العائلة الحاكمة في قطر.

وكشف رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، أنه رفض بيع أراضٍ في محيط مشروع قناة إسطنبول المائية إلى بعض أفراد العائلة الحاكمة في قطر، وذلك في تعليقه على ما كشفته وسائل إعلام محلية معارضة عن بيع الحكومة التركية أراضي مساحتها 44 فداناً لوالدة أمير قطر موزة بنت ناصر المسند.

وقال إمام أوغلو في تصريحات للصحافيين، الاثنين، أثناء جولة تفقدية لمشاريع في إسطنبول: “نحن نتابع الخطوات المتخذة حيال قناة إسطنبول واحدة تلو الأخرى، ومستمرون في مراجعة بعض الدراسات المرتبطة بالمشروع بشكل علمي مدروس، نكتشف الأخطاء بما يثبت صوابية موقفنا المعلن ضد مشروع القناة بنسبة 100%”.

وأضاف: “هناك مشاكل عديدة في تركيا كالبطالة والاقتصاد، ويمكننا إضافة الزلازل أيضاً، لديهم (الحكومة) أسباب للإسراع في إنشاء قناة إسطنبول، فهذا لصالح مجموعة محددة من الأشخاص”.

وأكد إمام أوغلو أنه سيتجه إلى وزارة البيئة والتطوير العمراني، الثلاثاء، للاعتراض على مشروع القناة: “لا فرق لدينا إن كانوا قطريين أو من أي بلد آخر، سأقدم اعتراضي على هذا القرار، فأيًا كان من سينفذ هذا الاستثمار، فقد جهزوا المشاريع لصالح فئة معينة من الناس، هذا القرار هو مذبحة لإسطنبول، وهو يعادل ملايين الخيانات بحق المدينة، لن نسمح بخيانة إسطنبول لأسباب قانونية”.