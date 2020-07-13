“مجلس علماء باكستان” يدين اعتداء الحوثي.. ويثمن جهود التحالف

أعلن رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي، استنكاره الشديد وشجبه للمحاولة العدوانية الإجرامية الفاشلة التي نفذتها الميليشيا الحوثية الانقلابية الإرهابية المتطرفة التي قامت بإطلاق 7 طائرات بدون طيار و4 صواريخ باليستية باتجاه المملكة صباح اليوم، وتمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية من التصدي لهذا الهجمات الغادرة وتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة ومنع تحقيقها لأهدافها العدوانية.

وأكد رئيس مجلس علماء باكستان أن استمرار مثل هذه الجرائم الإرهابية يعكس حجم المشكلة وخطورة الوضع الذي يستهدف إرهاب الآمنين وقتل المدنيين وتخريب الأعيان المدنية وترويع المسالمين ونشر الفوضى والتخريب داخل أراضي بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية والمنطقة بأكملها، وهو بلاشك عمل إرهابي كبير ومؤشر خطير يؤكد بأن ميليشيا الحوثي الإنقلابية عبارة عن عصابة إجرامية ومليشيات طائفية وجماعة معادية للإنسانية ولاعلاقة لها بمفهوم السلم وترفض التفاوض لإحلال السلام وهي تمثل الذراع العسكري المنفذ لمخططات طهران التوسعية العدوانية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار والسلام وشق الصفوف وتخريب العلاقات الأخوية بين الأشقاء والعبث بأمن وإستقرار المنطقة والعالم.

وقال في بيان صحفي: “هي مؤشرات واضحة ودليل على رفض طهران وأعوانها لدعم وتعزيز جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث ألذي يسعى لعقد الاجتماعات واستمرار المفاوضات لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء في اليمن وهو مالم يتحقق لأنه مبدأ مرفوض من إيران التي تستهدف نشر الفوضى وتعميم الخراب والتخريب كما هو ملاحظ ومرصود وملموس من الجميع، وهو لن يتحقق على الإطلاق”.

وأكد الشيخ الأشرفي ضرورة دعم قرارات وجهود المجتمع الدولي وإلزام النظام الإيراني الداعم الأساسي لجماعة الحوثي الإرهابية بالتوقف الفوري عن تجاوزاته وانتهاكاته ومنع تزويد هذه الميليشيا الحوثية الطائفية بالسلاح الذي يأتي بشكل مستمر من طهران من خلال التهريب والطرق الملتوية غير المشروعة.

وقال الأشرفي “يجب على دول العالم عدم تجاهل مضمون التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في الرابع من يوليو المتضمن تورط النظام الإيراني بشكل كامل بالأدلة والبراهين وضلوعه في توريد الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن وهو انتهاك صريح وتجاوز مرفوض ومخالفة واضحة وصريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأشاد رئيس مجلس علماء باكستان بجهود وقدرات وإمكانيات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة ونجاحه الكامل في التصدي لجميع الهجمات الإرهابية المتكررة التي تنفذها جماعة الحوثي الإرهابية الحاقدة المتطرفة.

وأكد وتقديره للجهود المبذولة لحماية المدنيين والمناطق المدنية السعودية ومنع هذه الفئة المتطرفة من تحقيق أهدافها الخبيثة وجرائمها الحاقدة ضد المملكة وشعبها الكريم، مشددا على تضامن حكومة وعلماء وشعب باكستان الكامل الشامل مع المملكة وقيادتها لمواجهة جميع التهديدات والتحديات الإرهابية المتطرفة.

وأعلن دعمه الكامل للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتأييدنا لجميع القرارات والإجراءات المتخذة والمعتمدة للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية وحفظ الأمن وإستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها وحدودها وحقوقها والأراضي السعودية.