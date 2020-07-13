الاتحاد الأوروبي: خيارات عدة للرد على تحركات تركيا بالمتوسط

يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات من شأنه وقف الأطماع التركية في البحر المتوسط، عن طريق عدة خيارات للرد على التحركات التركية.

قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل، إن هناك مقترحات بفرض عقوبات على تركيا لوقف أعمالها في البحر المتوسط.

وأضاف بوريل أن الوضع في ليبيا سيئ وانتهاكات حظر توريد الأسلحة متواصلة، وأن الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى “احترام تعهدات بموجب مؤتمر برلين حول ليبيا”.

وكشف بوريل أنه أجرى مع الوزراء الأوروبيين “مشاورات مطولة ومثيرة للاهتمام بشأن تركيا”، مشدداً أن “على تركيا احترام القيم والمصالح الأوروبية من أجل علاقات أفضل” بين الطرفين.

واعتبر أن “الإجراءات الأحادية الجانب لتركيا في المتوسط مناقضة لسيادة الدول”، مضيفاً: “ندعو تركيا للمشاركة بفعالية من أجل التوصل لحل سياسي في ليبيا”.

وشدد على أنه يتوجب على تركيا احترام حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وتابع: “قررنا تجهيز عدد من الخيارات للرد على السياسة التركية في المتوسط”.

كما اعتبر بوريل أن “مسار برلين هو الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية”، مضيفاً: “نواصل دعوة الأطراف المتنازعة في ليبيا للامتثال لإطار برلين”.

وعاد وذكّر بأن توتر علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سببه “تحركاتها في شرق المتوسط وليبيا”، مضيفاً: “على تركيا المساهمة في دفع جهود إحلال السلام في تركيا”.