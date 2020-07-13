نظرة تشاؤمية من “الصحة العالمية”: لا عودة للوضع الطبيعي في الوقت القريب

لم تخف منظمة الصحة العالمية نظرتها التشاؤمية فيما يخص تطورات فيروس كورونا المستجد حول العالم ، رغم قرارات الدول ببداية فتح الأنشطة وإجراءات عودة الحياة إلى طبيعتها.

قال مدير المنظمة تدروس أدهانوم، الاثنين، إنه لا عودة للوضع الطبيعي للحياة قبل تفشي كورونا في الوقت القريب.

وأوضح أدهانوم، خلال مؤتمر صحافي في مدينة جنيف، أن الوصول إلى وضع مستدام للسيطرة على الفيروس دون توقف الحياة هو هدف الجميع، لكن مع زيادة عدد الإصابات في عدد من الدول وتفشي الأوضاع من جديد مع عدم وجود لقاح معتمد لعلاج كورونا لا يمكن ذلك في الوقت القريب.