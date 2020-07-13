بالصور .. حريق ضخم في منطقة أعشاب و أشجار بالباحة .. و الدفاع المدني يحذر

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق بمنطقة الباحة وبدعم ومساندة عدد من فرق الإطفاء من إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة وبمشاركة من الفرق التطوعية من السيطرة على حريق هائل اندلع بأعشاب وحشائش واشجار غير مثمرة بقرية ال نعمة بدوس بمحافظة المندق

وأوضح نائب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الرائد مهندس فايز الغامدي أنه ورد بلاغ اليوم، الاثنين الموافق ٢٢-١١-١٤٤١هـ بمركز القيادة والتحكم يفيد عن وجود حريق في اعشاب واشجار غير مثمرة بقرية ال نعمة بدوس وتم تحريك الفرق اللازمة بالموقع

وكان الحادث عبارة عن حريق بمنطقة وعرة ومنتشر على مساحة تقدر ابعادها بحوالي ٤٠٠م * ٧٠٠م تقريبا ونظرا لوعورة التضاريس وانتشار الحريق وبُعد تمركز الاليات تم دعم الموقف بعدد من الفرق الاطفائية من ادارات الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة والاستعانة بعدد من صهاريج المياه الاهلية وكذلك مشاركة الفرق التطوعية بالمنطقة حيث تم اخماد الحريق والسيطرة على انتشاره في زمن يقدر بحوالي ٥ ساعات وتسليم الموقع لجهة الاختصاص

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بجميع الاهالي والزوار المصطافين بضرورة التقيد بتعليمات السلامة وعدم اضرام النار بشكل عشوائي والتقيد باجراءات السلامة عند التخلص من مخلفات الحشائش متمنين السلامة للجميع .