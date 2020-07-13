ترقب دواء مصري لعلاج كورونا.. والنتائج مبشرة

تترقب مصر ظهور النتائج الأولية لدواء يتم إنتاجه محليا لعلاج فيروس كورونا المستجد، في وقت يؤكد فيه مسؤولون بوزارة الصحة أن البلاد لم تتجاوز بعد مرحلة ذروة انتشار الفيروس، رغم انخفاض معدلات الإصابة به خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان: “هناك دراسات محلية تجري بقوة، حول فكرة دواء معين يتم إنتاجه في مصر، وستظهر نتائجها الأولية خلال أيام”، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: “لازلنا حتى اللحظة في مرحلة النتائج الأولية، وهي مبشرة لكنها لم تصل بعد لدراسات وإجراءات إحصائية مثبتة، وهو ما يتم القيام به في الفترة الحالية”.

وفيما يتعلق بالإعلان عن التوصل لنتائج نهائية، أوضح حسني أنه “سيتم عقب إجراء الدراسات الاحصائية اللازمة المثبتة، ونشر النتائج أولا في مجلات علمية”.

وكانت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية في مصر (راميدا)، قد أعلنت نهاية يونيو الماضي، بدء تصنيع دواء “أنفيزيرام” لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

ويعد “أنفيزيرام”، الدواء المثيل لعلاج “أفيجان” الياباني، الذي يستخدم لعلاج مرضى “كوفيد 19” ويحتوي على المادة الفعالة “فافيبيرافير”.

وحصلت شركة “راميدا” في وقت سابق على موافقة وزارة الصحة المصرية لتصنيع عقار “ريمديسيفير”، وهو الدواء ذاته المستخدم في علاج المرض في الولايات المتحدة.

كما ذكرت إيفا فارما المصرية للصناعات الدوائية في وقت سابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع “جيلياد ساينسز” الأميركية لتصنيع عقارها المضاد للفيروسات “ريمديسيفير” وتوزيعه في 127 دولة.

وأوضحت دراسة نشرت في مجلة “نيتشر” الطبية الأسبوع الماضي أن ريمديسيفير منع تطور المرض في الرئة في القردة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولا يوجد حاليا لقاح لمرض “كوفيد 19″، ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات فعاليتها المؤكدة حتى الآن، لكن روسيا وافقت أواخر مايو على استخدام “فافيبيرافير” في العلاج بالمستشفيات.