جامعة سعودية تضع حلا لأزمة أجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا في العالم

طرحت جامعة الملك سعود حلا عمليا لأزمة قلة أجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا في العالم، التي تعاني منها العديد من البلدان حول العالم ما يزيد خطر الوفاة بالوباء القاتل لقلة أجهزة التنفس خاصة مع الحالات الحرجة.

وقال وكيل عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود، الدكتور بدر الهجهوج، إن المدينة الجامعية بالكليات الطبية نجحت في رفع كفاءة تشغيل جهاز تنفس صناعي بما يؤدي إلى إيصاله لـ4 مرضى في وقت واحد.

وأضاف أن تجربة جامعة الملك سعود تسهم في إيجاد طريقة علمية لإعداد أجهزة التنفس الصناعي لإيصالها إلى أكثر من مريض، وبذلك تحل مشكلة نقص أجهزة التنفس حول العالم.