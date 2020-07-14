طقس_اليوم: غبار وأتربة في 8 مناطق بالمملكة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة ونجران ومكة المكرمة والقصيم وحائل والليث وجازان وسماء غائمة جزئياً على شرق وشمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.