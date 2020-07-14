إستهداف أجهزة القمع والإرهاب لنظام الملالي في المدن الإيرانية

قام شباب الانتفاضة في طهران ومدن إيرانية أخرى بما في ذلك قم واصفهان وانديمشك وخرم آباد وكركان وكرج وبابلسر بإضرام النار في مداخل مراكز القمع ونشر الإرهاب لنظام الملالي.

وشملت نشاطات شباب الانتفاضة التي جاءت رغم أجواء القمع والكبت الشديد وزيادة الإعدامات في مختلف المدن إضرام النار في مراكز الباسيج القمعية في طهران واصفهان وقم وبابلسر وكرج.

وكذلك استهداف حوزات لنشر الجهل والجريمة وتربية الإرهابيين في طهران وانديمشك ومراكز النهب في طهران وإشعال النار في صور لخامنئي وقاسم سليماني في طهران وخرم آباد وقم وكركان.