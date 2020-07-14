أمير القصيم يزور البكيرية ويتفقد 3 مشاريع: طمأنة للمواطنين.. ومراقبة للمسؤولين

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، محافظة البكيرية، مساء أمس، والتقى عددًا من أهلها، وتفقد ثلاثة مشاريع قائمة.

وأعرب صاحب السمو الملكي عن سعادته بهذه الزيارات التفقدية لمحافظات المنطقة، وقال إنها من أولوياته، متابعا: أهتم كثيراً بزيارة المحافظات وأهاليها والاطمئنان على إنجاز المشروعات التنموية وكفاءة المحافظين والمسؤولين في كل محافظة لخدمة المواطنين والقيام بواجبهم.

وتفقد الأمير فيصل مشروع تطوير العمل بالمنتزه الشرقي، والذي يقع على مساحة قدرها 1.8 مليون متر، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل بتكلفة اجمالية قدرها 100 مليون ريال.

واستمع الأمير إلى شرح مفصل من قبل أمين المنطقة المهندس محمد المجلي عن تفاصيل المشروع، ومبادرة زراعة المنطقة بالأشجار المتناسبة مع البيئة.

وتوجه سموه لوضع حجر الأساس لمشروع تحسين وتطوير البلد القديم، وفق شراكة بين بلدية المحافظة ولجنة الأهالي، مستمعاً لشرح من قبل رئيس بلدية محافظة البكيرية المهندس يوسف الخليفة عن تفاصيل المشروع والمتضمنة عمل عدد من الممرات والساحات، وعمل محلات شعبية وميدان عام، وعدد من الأعمال المشتملة على الرصف والإنارة والتشجير والمواقف الخاصة للسيارات.

بعدها توجه سموه للاطلاع على مقصورة الراجحي التاريخية بمحافظة البكيرية والمقامة عام 1198هـ، واستمع إلى شرح رجل الأعمال سليمان الراجحي عن تفاصيل المقصورة والمباني التاريخية وتطويرها، والتي ستكون متاحة للزوار والسياح.