بالفيديو.. سائق حافلة صينية يقفز بها للماء.. والسلطات: انتحر يأسًا

كشف تقرير للسلطة المحلية في العاصمة الصينية، بكين، عن السبب في انقلاب حافلة ركاب في خزان المياه بمقاطعة قويتشو، صباح يوم 7 يوليو الجاري، والذي راح ضحيته 21 راكبًا، وأصيب 15 آخرون.

وقالت السلطات إن السائق لم يكن “راضيا عن حياته”.

وكانت الحافلة قد تباطأت بركابها على الطريق السريع، ثم انحرفت بشكل حاد إلى جانب الطريق، عابرة 5 حارات، وهدمت حاجز الطريق، واستقرت في خزان مدينة أنشون.

وبحسب التحقيق، تعاطى السائق البالغ من العمر 52 عاما الكحول صباح يوم الحادث، وكان الدافع وراء أفعاله وفقا للشرطة، هو عدم الرضا عن الحياة، والصعوبات التي يواجهها في السكن.

ويقول التقرير: “لقد أظهر التحقيق أن السائق المشتبه في ارتكابه الجريمة، واسمه “تشجان”، كان يعيش في منزل استأجره صاحب العمل، ووقع اتفاقا مع السلطة المحلية لدعم النقل، لكنه لم يتلق الأموال الموعودة بموجب شروط الوثيقة. فقام الرجل بمحاولة فاشلة لاستئجار شقة أخرى، تمتلكها الدولة، ولكن في 7 يوليو علم أن المباني التي يسكن بها معرضة للهدم. اتصل بالخط الساخن، وعبر عن عدم رضاه عن هدم المنزل وعدم القدرة على استئجار مساكن أخرى”.