بالصور.. إصابات خطيرة في حادث انقلاب بكوبري السواد بالباحة

باشرت فرق الهلال الأحمر بالباحة، حادث انقلاب مركبة على كوبري السواد طريق العقيق، نتج عنه إصابتين خطيرة لشابين.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن حادث انقلاب وكان وقت البلاغ في تمام الساعه 6:55 صباح اليوم الثلاثاء على الرقم 997 الموقع الباحة – كوبري السواد طريق الباحة – العقيق.

وأضاف الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وأيضًا القائد الميداني وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابتين لشابين وكانت إصابتهم خطيرة وتم التدخل إسعافيا لهم ونقلهما إلى مستشفى الملك فهد العام من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.