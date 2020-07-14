سفير السعودية لدى هولندا: لا علاقة لقرار محكمة العدل بالأسس الموضوعية في شكوى قطر

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، حكمًا يتعلق بالاستئناف المقدم من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع بناءً على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.

وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد، على احترام المملكة العربية السعودية لقرار المحكمة، إلا أنها تود التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الإيكاو)،

وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.