الإمارات: منعنا مع 10 دول طائرات قطر نتيجة دعمها للجماعات الإرهابية

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنها ستتوجه لعرض موقفها أمام منظمة الإيكاو بعد قرار محكمة العدل الدولية القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من قطر ضد الدول الأربع بناءً على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.

وقالت إن هناك مسائل هامة لم يتطرق إليها قرار محكمة العدل وسيتم عرضها أمام الإيكاو، منها قرار إغلاق المجال الجوي الإماراتي في وجه طائرات قطر.

وأضافت أن الإمارات منعت مع 10 دول طائرات قطر نتيجة دعمها للجماعات الإرهابية، مؤكدة أن الخلاف لن يحل بالإيكاو والعلاقات لن تعود إلا بالتزام قطر باتفاقيات الرياض، مع بقاء إجراءات المقاطعة ضد قطر سارية المفعول.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكمًا يتعلق بالاستئناف المقدم من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع بناءً على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.