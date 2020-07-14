“التعليم” تنفذ أكثر من 141 برنامجًا تدريبيًا عن بُعد

نفذت وزارة التعليم، ممثلةً بالإدارة العامة للتعليم المستمر أكثر من (141) برنامجاً تدريبياً عن بُعد داخل مراكز الأحياء المتعلمة خلال جائحة كورونا، وتم تنفيذ هذه الدورات في (مكة المكرمة – شقراء – الغاط – الدوادمي – رجال ألمع – شرورة – الحدود الشمالية – جازان – الشرقية – عسير – الطائف – المدينة المنورة – القريات – والأحساء).

واستفاد من البرامج والدورات التدريبية أكثر من (29598) مستفيداً ومستفيدةً، وبلغ عدد المدربين (63) مدرباً، وعدد المدربات (78) مدربةً، وعدد المستفيدين (13062)، والمستفيدات (16536).

وكان أبرز مجالات البرامج التدريبية المنفذة بناء المهارات، تطوير الذات، الأمن السيبراني، صناعة الذات، فن التعامل مع الجمهور، والتخطيط الإستراتيجي الشخصي.