النيابة العامة توضح شرط عدم إقامة الدعوى على متعاطي المخدرات

قالت النيابة العامة،اليوم، إن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عزز أوجه المساعدة على العلاج من تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أوالمؤثرات العقلية،

و أكدت النيابة العامة أنها تقوم بأدوار هامة في هذا الشأن من خلال رعاية ضمانة عدم إقامة الدعوى الجزائية متى توافر الموجب النظامي لطلب المعالجة.

و أوضحت النيابة العامة على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شرط عدم إقامة الدعوى الجزائية على المتعاطي،حيث قالت أنه لا تقام الدعوى إذا تقدم المتعاطي بنفسه أو بواسطة الزوج أو الزوجة أو حتى أحد أقاربه طالبا علاجه و يشترط تسليم ما بحوزته من المخدرات و المؤثرات العقلية.