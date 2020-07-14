المالية: نحتفل بإطلاق 12 منتجاً جديداً على منصة #اعتماد

قال وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الأستاذ أحمد الصويانإن وزارة المالية عملت على تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص.

وأضاف الصويان إن على مدى السنوات الماضية بذلت الوزارة جهوداً لدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق “رؤية المملكة 2030″، وأطلقت الكثير من المبادرات لتعزيز هذا التحول.

و تابع: “في إطار سعينا المستمر للتطوير والابتكار نحتفل اليوم بإطلاق اثنا عشر منتجاً جديداً على منصة (اعتماد).

و أوضح الصويان أنه رغم النجاحات المتواصلة التي حققتها منصة (اعتماد)، إلا أن عملية التطوير والتحسين مستمرة ولا يزال ذلك يؤتي ثماره.

و أكد أن الإنجازات التي حققتها منصة ( اعتماد ) الرقمية خلال الثلاث أشهر الماضية تعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين خدماتها

و تقدم المنتجات على منصة ( اعتماد ) خدمات الى شرائح جديدة من المستفيدين وهم القطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي.

و يوفر منتج خدمات الميزانية عبر منصة اعتماد خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، ويشمل ذلك المناقلات والتعزيز والاستعلام على بنود الميزانية.

و يتيح سوق اعتماد حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) عبر منصة اعتماد، ويقدم قوائم من السلع والخدمات بأسعار موحدة من خلال الاتفاقيات الإطارية.

و يُمكّن منتج المطالبات المالية القطاع الخاص (المقاولين والموردين) من تقديم المطالبات المالية إلى الجهات الحكومية من خلال منصة اعتماد، واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونياً، على أن يتم تفعيل ذلك بشكل تدريجي.