في حوار خاص لـ “الوئام” .. مدرب منتخب ألعاب القوى: سنحقق الذهب في أولمبياد طوكيو

قال ”مدرب المنتخب السعودي لألعاب القوى الكابتن عبد الهادي جمعان الدوسري” الحائز على جائزة أفضل مدرب في اتحاد غرب آسيا العام 2019م، والفائز ببطولة غرب آسيا مع منتخب الناشئين بتحقيق 9 ميداليات ذهبية إن الطريق للأولمبياد ليس سهلًا ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود لتحقيق الانجاز للمملكة

و أكد الدوسري إمكانية تحقيق نتائج جيدة في أولمبياد طوكيو 2021، في حالة وضع خطة محكمة من قبل اتحاد ألعاب القوى والاهتمام بأدق التفاصيل التي تخص اللاعبين.

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” الدوسري” الفائز بذهبية الخليج مرتين وذهبية البطولة العربية في الأردن لاعبًا ، وفضية آسيا 2004 في كوريا، والمتأهل إلى اولمبياد سيدني وأولمبياد أثينا فتح قلبه في حوار مع ( الوئام ) بعد تكليفه بقيادة منتخب ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو ..

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– عرفك الناس بطلاً أولمبيا حقق الذهب للمملكة سنوات عديدة ولكن حدثنا كيف بدأت ؟

بدأت مثل معظم أبطال ألعاب القوى في المملكة ، حيث كانت البدايات مع نادي الوادي الأخضر بمحافظة وادي الدواسر فئة الناشئين والشباب في العام 1994هـ ، وحققت في تلك الفترة نتائج مميزة ، الأمر الذي أهلني إلى الالتحاق بالمنتخب السعودي لألعاب القوى ، وبعد ذلك انهالت علي العروض من عدة أندية من بينها الهلال والصفاء والنصر والاتحاد والأهلي ، واخترت اللعب في نهاية المطاف لنادي الهلال

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– حققت أول بطولة لألعاب القوى في تاريخ المملكة حدثنا عن هذا الانجاز؟

نعم كان ذلك في العام 2000م ، في عهد رئيس الاتحاد آن ذاك الأمير نواف بن محمد بن عبد الله آل سعود، كانت أول بطولة لألعاب القوى في تاريخ المملكة في بطولة الخليج بالكويت وأحرزت الميدالية الذهبية، وكان الشعور لا يوصف وفرحة عمت جميع أرجاء الوطن

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– ” الدوسري” أفضل مدرب ألعاب قوى في غرب آسيا 2019 حدثنا عن هذا الانجاز؟

هنا لابد أن أتقدم بالشكر للمدير الفني للمنتخب السعودي لألعاب القوى بطل العالم سعد شداد الأسمري لثقته فيني وتكليفي بقيادة المنتخب السعودي لألعاب القوى في لبنان ، والحمدلله حققت 9 ميداليات ذهبية وحطمت أرقام شخصية في البطولة ، أشكره على دعمه ووقوفه معي

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– بعد النجاح الكبير مع منتخب الناشئين صدر تكليفكم لقيادة المنتخب الأول في أولمبياد طوكيو؟

نعم صدر تكليفي لقيادة المنتخب السعودي لألعاب القوى في طوكيو ، والطموح كبير والأحلام كبيرة جدًا وإن شاء الله أسعى مع المجموعة الطيبة التي يضمها المنتخب لتحقيق نتائج مشرفة تليق بتاريخ المملكة المشرف في ألعاب القوى.

هل هناك دعم للمدرب الوطني حتى يقدم الكثير للوطن؟

للأسف المدرب الوطني ضائع بسبب رغبة وقناعة رؤساء الاتحادات بالمدرب الأجنبي ورغم قلة الحوافز إن وجدت للمدرب الوطني إلا أن المسؤلين لا يضعون الثقة في المدرب الوطني ، ومع ذلك جهود المدرب الوطني في إعداد اللاعبين تذهب للمدرب الأجنبي حيث تكون انجازات المدرب الوطني محدودة ويذهب الانجاز للأجنبي ، وهنا أدعو إلى دعم المدرب الوطني بالدورات داخليا وخارجيا والمشاركة في المعسكرات الخارجية مع المنتخب على الأقل كمساعد مدرب ليجد من الخبرة والمعايشة مع الحدث مع المدربين الأجانب ليكون له بصمة في الميادين الرياضية.

– ما رأيك في مستوى المنتخب ؟

بكل تأكيد المستوى الآن لا يرتقي إلى مستوى المنتخب السعودي كما عهدناه وكان يسمى بمنتخب “ملوك السرعة” نسبة للمستويات التي يقدمها والانجازات التي تحققت خليجيا وعربيا وعالميا، في عهد الأمير نواف بن محمد ، ولكن الآن إمكانيات المنتخب محدودة على بعض النجوم أمثال فهاد السبيعي ، علي الماس ، عنبر الزهراني ، عبدالرحمن الشهراني عبد الهادي هوساوي ، وأتمنى من رئيس الاتحاد أن يضع يده على الجرح ويتبنى المنتخب لتحقيق الانجازات والوصول إلى أكبر بطولات العالم.

– هل ترى بأن منتخبنا قادر على المنافسة بقوة وحصد ميداليات في هذه البطولة؟

بطولة أولمبياد طوكيو حدث عالمي ومشروع دولة إذا أعدت الخطة المناسبة لهذه البطولة من حيث الاهتمام باللاعبين وأدق التفاصيل من مصروف جيب للاعبين والاهتمام بالإصابات واللياقة وحل مشاكلهم التي تجعل اللاعب يدخل البطولة وهو مرتاح نفسيا وماديًا المنتخب قادر على تحقيق على تحقيق أي بطولة في أي لعبة بأولمبياد طوكيو.

– ما الذي ينقصكم في ألعاب القوى؟

بصراحة ينقصنا الكثير في ألعاب القوى ، وأنا هنا أوجه رسالة إلى صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وأقول له ألعاب القوى من أكثر الرياضات التي تجلب الانجاز والذهب إلى المملكة وتحتاج إلى وقفتكم حتى نعود إلى عهد الانجازات.

كم عدد البطولات التي تنظم سنويًّا على الصعيد المحلي؟

تقام سنويا 20 بطولة وملتقى صيفي، 18 بطولة من كأس إلى درع إلى كأس اتحاد وأبطال نخبة و 3 بطولات تقام في الصيف.

– هل سيعود المنتخب إلى سابق عهده ؟

نسعى إلى أن يعود الاتحاد السعودي إلى سابق عهد النجومية والذهب ، ونحن فقدنا الكثير من توهجنا خلال الفترة السابقة ، ولكن بإذن الله بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو لي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- ووقفة معالي وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يستطيع المنتخب أن يعتلي المنصات ، والقيادة الرشيدة أياديها بيضاء على الرياضة.

– ما هي أفضل الأرقام التي تم تحقيقها هذا الموسم؟

تم تحطيم عدد من الأرقام قبل جائحة كورونا منها 100 متر في هونغ كونج باسم علي الماس 10:50 ثانية و في غرب آسيا تم تحطيم 10:50 بنفس اللاعب ، 200 متر عنبر جمعان الزهراني وتأهلوا إلى بطولات العالم بأسرع أرقام في العالم، وطموحنا أكبر من ذلك ونسعى إلى تحطيم أرقام أخرى في البطولات المقبلة.

– حدثنا عن طموحك الشخصي ؟

أنا سعيد جدًا بما وصلت إليه الآن كأفضل مدرب في غرب آسيا 2019 في بيروت ، ولكن طوحي لا يتوقف أبدًا وأسعى لأكون الأفضل دائمًا -بإذن الله-.