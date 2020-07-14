البحرين: قرار “العدل الدولية” ليس له تأثير على النزاع في المزاعم القطرية

وقال الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى هولندا إنه في الوقت الذي تعرب فيه مملكة البحرين عن الاحترام الكامل لقرار محكمة العدل الدولية، ومبادئ القانون الدولي بالحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية الحركة الجوية، فإنه وجب التنويه إلى أن الحكمين المشار إليهما يتعلقان بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) النظر في هاتين الشكوتين من عدمه وذلك وفقاً لاتفاقية شيكاغو عام 1944، واتفاقية عبور الخدمات الجوية الدولية، ومن ثم ليس للحكمين أي تأثير أو دلالة على موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها، وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها.

وصرح الشيخ فواز بن محمد آل خليفة بأن محكمة العدل الدولية، أصدرت اليوم حكمين بتقرير اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) النظر في الشكويين التي تقدمت بهما دولة قطر، اضد مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. والثانية ضد الدول الثلاث بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، حول قرارات سيادية وإجراءات قانونية صحيحة، اتخذتها الدول الأربع في إطار مقاطعة قطر في يونيو 2017م.

من جانبه وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد، على احترام المملكة العربية السعودية لقرار المحكمة، إلا أنها تود التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الإيكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.