وزير الإعلام اليمني: موافقة مليشيا الحوثي على معاينة فريق الأمم المتحدة لناقلة النفط #صافر مراوغة سياسية تستبق جلسة مجلس الأمن

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن موافقة مليشيا الحوثي على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط صافر مراوغة سياسية جديدة تستبق جلسة مجلس الأمن المقررة غدا الأربعاء،كون الموافقة تقتصر على معاينة وتقييم خزان النفط وليس قطره او تفريغ حمولته من النفط الخام.

وأضاف أن مصداقية المجتمع الدولي حيال تلاعب ومراوغة مليشيا الحوثي المتواصلة امام اختبار حقيقي في جلسة مجلس الأمن التي ستتناول مخاطر تسرب أو انفجار ناقلة صافر، والتي تتخذها المليشيا اداة للابتزاز والمساومة غير آبهة بالنتائج والاضرار الكارثية على اليمن والمنطقة.

وتابع أن تسرب النفط من صافر سيقود لكارثة بيئية واقتصادية وانسانية، وانقراض أنواع بحرية نادرة لا توجد سوى في البحر الأحمر، وتضرر الشعب المرجانية في البحر الاحمر التي باتت الأمل الوحيد في وجه احتمال انقراضها في البحار والمحيطات نتيجة التغير المناخي.