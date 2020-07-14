“فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ” .. علماء يكتشفون قدرات استثنائية للمرضى القريبين من الموت

اكتشف علماء بريطانيون أن المرضى القريبين من الموت يظهرون نشاطا دماغيا مذهلا و أن المرضى الذين ينتقلون من الحياة إلى الموت قد يتعرفون على الكثير من الأشياء التي يصعب على الإنسان إدراكها .

و نشر موقع (سي بي سي) الكندي أن مجموعة من العلماء توصلوا إلى اكتشاف جديد يتمثل في قدرة استثنائية يتمتع بها المرضى القريبون من الموت.

وبحسب الموقع، فإنه عندما يكون المريض فاقدا للوعي وقريبا من الموت، تستمر حاسة السمع في العمل ويمكن للمريض سماع ما يقوله الأقارب له.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية، أنه مع اقتراب الحياة من نهايتها، يظهر بعض المرضى نشاطا في الدماغ. الا انه من غير المعروف ما إذا كان المريض يمكنه فهم ما يسمعه، أو ما إذا كان يمكنه ببساطة سماع الكلمات. كما كشف الباحثون أن المرضى الذين ينتقلون من الحياة إلى الموت قد يتعرفون على مقطوعة الموسيقى المفضلة لديهم، بينما لا يمكن للمريض فاقد الوعي أن يشم أو يتذوق أي شيء.

و هنا تحيلنا هذه الدراسة لقول الله تعالى : “”فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ” لتكشف عن إعجاز علمي .