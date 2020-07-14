عسيري يرفض #الاهلي .. و يشعل منافسة قطبي العاصمة #الهلال و #النصر

رفض لاعب نادي الأهلي السعودي عبدالفتاح عسيري العرض المقدم له مؤخرا من الاهلي و ذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

و حاول الأهلاويون تقديم عدة عروض للاعب لكن جميعها قوبلت بالرفض لرغبة اللاعب بالخوض في تجربة جديدة مع نادٍ آخر .

و قالت تقارير صحفية أن أندية العاصمة الهلال و النصر تتنافس على شراء عقد عبدالفتاح عسيري و يرغب اللاعب في الانضمام إلى احد اندية العاصمة.

و أفادت التقارير الصحفية بأن عرض النصر المقدم للاعب أكثر من العرض الذي قدمته إدارة نادي الهلال للاعب و من المتوقع خلال الايام القريبة القادمة أن يعلن اللاعب وجهته القادمة و المتوقعة في العاصمة الرياض .

يذكر أن عبدالفتاح عسيري كانت بداياته في درجة الناشئين بنادي حطين من جازان وانتقل بعدها إلى الاتحاد في مرحلة الناشئين وبعد انتهاء عقده مع الاتحاد ذهب ليوقع مع النادي الأهلي بعقد يمتد إلى اربع سنوات.