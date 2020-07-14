الغذاء والدواء تغرّم منشأتين مليون ريال لتحايلهما على قرار حظر استيراد أسماك من دولتين

غرمت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأتين غذائيتين بمبلغ مليون ريال بواقع 500 ألف ريال على كل مُنشأة ، وذلك لتحايلهما على قرار الهيئة بحظر استيراد أنواع محددة من الأسماك من دول محددة .

وأوضحت الهيئة أنَّها ضبطت بمنفذ جسر الملك فهد محاولة تلاعب مُنشأة غذائية ببيانات بطاقات المنتجات السمكية ومخالفة المواصفات القياسية الخليجية GSO 9/2013 ، والتي تنص على عدم السماح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية ، وألا يكون هناك أكثر من تاريخ للإنتاج والانتهاء على العبوة الواحدة ، كما يجب عدم شطب أو تغيير أو التلاعب بأي من التاريخين.

فيما تابعتْ الهيئة بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالعاصمة الرياض بلاغًا عن منشأة قامت باستغلال التسهيلات الجمركية وأدخلت أسماكًا محضورة الاستيراد عبر شاحنة “ترانزيت” بعدما أزالت الأختام الجمركية ، وتولتْ عمالة غير نظامية إعادة تعبئة الأسماك في عبوات أخرى داخل أحد المستودعات المخالفة ، إذ تمكنت الفرق الرقابية من رصدها ومتابعتها وضبطها ، وتطبيق الغرامة بحقها بعد إتلاف المنتجات السمكية المخالفة .