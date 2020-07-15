الفيروس انتقل عبر المشيمة.. إصابة جنين بـ #كورونا

اكتشف فريق طبي فرنسي إصابة جنين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بعد أن أصيبت به الأم خلال الثلث الأخير من حملها.

وكشفت الدراسة التي نشرت في دورية “Nature Communications” أمس الثلاثاء، عن احتمالية نادرة لانتقال فيروس كورونا من الأم المصابة بكوفيد-19 عن طريق المشيمة للجنين.

وقال الأطباء في استعراضهم لتفاصيل هذه الحالة إن رصد الفيروس في غشاء المشيمة كما في دم الطفل والأم يشير إلى أن انتقال الفيروس عبر المشيمة محتمل لكنهم أضافوا أن من الضروري إجراء مزيد من الدراسات لإثبات ذلك.

وقال خبراء صحيون إن الحالة النادرة مثيرة للاهتمام لكن يجب ألا تكون مصدر قلق للحوامل. وفي الحالة الفرنسية شفيت الأم وطفلها وخرجا من المستشفى.