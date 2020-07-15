الكويت: القبض على شبكة لغسيل الأموال يديرها “حزب الله”

ألقت أجهزة الأمن الكويتية على عصابة لغسيل الأموال، مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني، تضم إيرانيًّا وعراقيا يحمل الجنسية البلجيكية ومصريا.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن ضبط تلك الشبكة جاء بعد تتبع تحركات أفرادها في عدة مناطق بالبلاد، مبينة أن الأجهزة داهمت خمسة مواقع يستخدمها المتهم الرئيسي، إيراني الجنسية، وهي شاليه، ومنزل، ومزرعة بالوفرة، وشقتان في العاصمة والسالمية، وتحفظت على بعض ما فيها.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها أن نتائج التفتيش انتهت إلى “العثور على سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في المزرعة، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وغيرها، فضلاً عن عدد من كراتين الخمور”.

وأكدت أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع المتورطين وكشف باقي أفراد الشبكة الذين أداروا تلك العمليات المشبوهة، لإحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.

وانتهت التحقيقات الأولية إلى أن الشبكة تمارس أعمالها المشبوهة منذ 5 سنوات، عبر أحد البنوك الخليجية، ثم إلى دولة إقليمية.

واعترف المتهمون الأربعة بأنهم وسطاء لدى “كبيرهم”، وأن دورهم يقتصر على البيع والشراء بناء على أوامره، فضلاً عن إدلائهم باعترافات مهمة على شركات ومحلات وأشخاص ساعدوهم في غسل الأموال.

كما أقر المتهم الرئيسي بأن له علاقات واسعة مع مسؤولين في الدولة، فضلاً عن علاقته الوثيقة بالمدانين في قضية “صندوق الموانئ”، وإجرائه معهم عمليات مالية عبر عدة شركات تابعة لهم، وجار التحري عن طبيعتها، وما إذا كانت مرتبطة بغسل الأموال.

وبالتنسيق بين جهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن المطار، تم إحباط محاولة هروب الوافد المصري المنتمي لتلك الشبكة، بعد اعترافات رئيسها على شركائه، مشيرة إلى أن ثمة أشخاصاً آخرين مشتبهاً في تورطهم بهذا الملف، لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد، وقد يستدعون قريباً في ضوء ما ستؤول إليه التحقيقات.

وبينت المصادر أن هناك معلومات عن مزادات علنية على سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات وغيرها أجراها بعض المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفضت إلى مبيعات تجاوزت قيمتها 3 ملايين دينار.