اغلاق محلات ومصادرة كميات من المواد الغذائية التالفة في عسير

نفذت بلدية محافظة بارق التابعة لأمانة منطقة عسير، حملة تفتيشية وجولات ميدانية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وبين رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن الحملة أسفرت عن إغلاق 7 محلات مهنية، إلى جانب مصادرة كمية من المواد الغذائية التالفة.

وأبان أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المراكز والمحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، داعياً الجميع للإبلاغ عبر مركز البلاغات 940 عند وجود أي مخالفات أو ملاحظات.