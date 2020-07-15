عداد #كورونا في الإمارات يصل المحطة “صفر”

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عدم تسجيل أية حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأشاد محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، بالعاملين في القطاع الصحي، وتفانيهم، ووصفهم بأنهم “خط الدفاع الأول”، كما أشاد بـ”الالتزام المسؤول” من قبل أفراد المجتمع.

وقال بن زايد، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا .. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب ” كوفيد – 19 ” في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية.